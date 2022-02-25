Президент Володимир Зеленський знову звернувся до Володимира Путіна із закликом сісти за стіл переговорів та припинити бойові дії.

"Хочу ще раз звернутись до президента Російської Федерації. По всій території України тривають бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", — сказав російською Зеленський у своєму зверненні.

Він також наголосив, що наразі "державні інституції у Європі не поспішають з реально дуже міцними рішеннями" та поставив риторичне запитання європейським колегам "як ви збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні",

"Перелічу, що вже відбулося. І за це ми дякуємо. Секторальні санкції. США, Канада, Велика Британія, Євросоюз, Австралія та Нова Зеландія запровадили саме такі, секторальні, санкції проти Росії. Зокрема проти всіх найбільших банків. Проти найбільших російських підприємств. Проти доступу Росії до західних технологій. Але російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах. Бронетехніка все ще атакує, в тому числі цивільних людей. Звичайних громадян України", — наголосив президент.

Він також закликав громадян інших країн, виходити на мітинги з вимогами припинити війну.

"Поки державні інституції у Європі не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти в наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги. Бо ця допомога – це допомога вам. Бо це допомога Європі. Ви самі собі допомагаєте", — зазначив Зеленський.

Напередодні, 24 лютого, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, російський президент готовий до перемовин з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєнь.

Що відомо

Президент України Володимир Зеленський записав друге звернення до народу України. Він анонсував створення антипутінської коаліції із США, Великою Британією, Польщею та іншими державами. Зеленський запевнив, що ЗСУ потужна сила, яка довела це не раз, а інформувати про події в у Україні та світі він буде щогодини.

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.

24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників. В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження.

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