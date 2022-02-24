Президент України Володимир Зеленський записав друге звернення до народу України. Він анонсував створення антипутінської коаліції із США, Великою Британією, Польщею та іншими державами. Зеленський запевнив, що ЗСУ потужна сила, яка довела це не раз, а інформувати про події в у Україні та світі він буде щогодини.

"Дорогі мої українці, як я і обіцяв, я знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але і фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо", – ідеться у повідомленні.

Зеленський запевнив, українцям можна покластися на ЗСУ, адже це незламна сила, яка вже не раз демонструвала свою міць і стійкість, тому не варто піддаватися паніці.

Також глава держави анонсував створення "антипутінської" коаліції із США, Великою Британією та іншими країнами Європи.

"Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль Мішелем, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення "антипутінської" коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти усі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну. Врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні", – наголосив президент.

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