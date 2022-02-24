Президент України Володимир Зеленський записав друге звернення до народу України. Він анонсував створення антипутінської коаліції із США, Великою Британією, Польщею та іншими державами. Зеленський запевнив, що ЗСУ потужна сила, яка довела це не раз, а інформувати про події в у Україні та світі він буде щогодини.
"Дорогі мої українці, як я і обіцяв, я знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але і фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо", – ідеться у повідомленні.
Зеленський запевнив, українцям можна покластися на ЗСУ, адже це незламна сила, яка вже не раз демонструвала свою міць і стійкість, тому не варто піддаватися паніці.
Також глава держави анонсував створення "антипутінської" коаліції із США, Великою Британією та іншими країнами Європи.
"Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль Мішелем, Дудою, Науседою. Ми починаємо створення "антипутінської" коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти усі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну. Врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні", – наголосив президент.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!