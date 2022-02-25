Під час розвороту на Оболоні у Києві танк російських диверсантів розчавив авто, в якому була людина. Чоловік, що був за кермом травмований, однак живий.
Про це Суспільному розповів місцевий мешканець, який допоміг витягти постраждалого з автівки.
За словами свідка, танк різко почав розвертатися на дорозі.
"Він (танк) на нього вискакує аж на всю машину, навіть трохи вправо завалило. Потім з'їхав, проїхав сто метрів, розвернувся, вибив шматок забору та поїхав в інший бік", — розповів очевидець.
За його словами, літнього чоловіка з авто витягли інші свідки, поки чекали приїзду швидкої. У постраждалого травмована голова та нога.
Що відомо
- О 12:00 Київська міська державна адміністрація звернулася до мешканців Оболоні та попросила у зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району не виходити на вулицю.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
Читайте також
Чорнобильська зона та АЕС. Чи готові вони до можливого військового вторгнення
Військове вторгнення Росії. Останні новини
Росія вторглася в Україну — що заявляють західні політики
Чат-боти, поради та інструкції від волонтерів
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.