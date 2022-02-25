Під час розвороту на Оболоні у Києві танк російських диверсантів розчавив авто, в якому була людина. Чоловік, що був за кермом травмований, однак живий.

Про це Суспільному розповів місцевий мешканець, який допоміг витягти постраждалого з автівки.

Фото: Суспільне

За словами свідка, танк різко почав розвертатися на дорозі.

"Він (танк) на нього вискакує аж на всю машину, навіть трохи вправо завалило. Потім з'їхав, проїхав сто метрів, розвернувся, вибив шматок забору та поїхав в інший бік", — розповів очевидець.

За його словами, літнього чоловіка з авто витягли інші свідки, поки чекали приїзду швидкої. У постраждалого травмована голова та нога.

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