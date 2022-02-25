Усі військовослужбовці, які перебували на острові Зміїний, загинули, захищаючи територію України від російських військ. Їм нададуть звання Героя України посмертно.

Про це під час відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.

"На острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройські загинули. Але — не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", — сказав президент.

За його словами, втрати серед українських військових сягнули 137 людей.

"За попередніми даними, на жаль, ми втратили 137 наших героїв, з них 10 офіцерів. Поранено 316", — додав Зеленський.

Президент додав, що через окупантів гинуть не лише військові, але й цивільні.

"Ворог наносить удари не тільки по військових об'єктах, а і по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено", — підкреслив він.

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