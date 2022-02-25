Усі військовослужбовці, які перебували на острові Зміїний, загинули, захищаючи територію України від російських військ. Їм нададуть звання Героя України посмертно.
Про це під час відеозвернення повідомив президент Володимир Зеленський.
"На острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці-прикордонники геройські загинули. Але — не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну", — сказав президент.
За його словами, втрати серед українських військових сягнули 137 людей.
"За попередніми даними, на жаль, ми втратили 137 наших героїв, з них 10 офіцерів. Поранено 316", — додав Зеленський.
Президент додав, що через окупантів гинуть не лише військові, але й цивільні.
"Ворог наносить удари не тільки по військових об'єктах, а і по цивільних. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено", — підкреслив він.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- НАТО засудило напад Росії на Україну й дії Білорусі та заявив про підтримку народу України, а також її президента, уряду та парламенту.
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