"В Україні вирішується доля Європи": Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити наступ Росії та запровадити проти неї жорсткі економічні та фінансові санкції.

Про це йдеться у його заяві у Facebook.

"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі", – заявив президент.

Тому він закликав європейських лідерів негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.

"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", – сказав Зеленський.

24 лютого Європейська рада погодила додаткові санкції проти Росії через початок повномасштабної війни проти України. Також вона закликала впровадити санкції проти Білорусі. Раніше цього ж дня президент США Джо Байден заявив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про експортні обмеження та санкції на експорт високотехнологічної продукції до РФ. Також розширено перелік підсанкційних російських банків та осіб.

Додаткові санкції проти РФ запровадила й Велика Британія. Під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.

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