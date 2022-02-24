"В Україні вирішується доля Європи": Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради зупинити наступ Росії та запровадити проти неї жорсткі економічні та фінансові санкції.
Про це йдеться у його заяві у Facebook.
"В Україні вирішується доля Європи: якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі", – заявив президент.
Тому він закликав європейських лідерів негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН.
"Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув. Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій", – сказав Зеленський.
24 лютого Європейська рада погодила додаткові санкції проти Росії через початок повномасштабної війни проти України. Також вона закликала впровадити санкції проти Білорусі. Раніше цього ж дня президент США Джо Байден заявив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про експортні обмеження та санкції на експорт високотехнологічної продукції до РФ. Також розширено перелік підсанкційних російських банків та осіб.
Додаткові санкції проти РФ запровадила й Велика Британія. Під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
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