На підступах до Херсона ведуться бої. У місті чутно звук авіації

Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва, Генштаб ЗСУ.

"На півдні ведуться оборонні бої в районі Херсона. Механізовані підрозділи ЗСУ відбили автомобільний міст і закріпилися на лівому березі Дніпра", - повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як повідомляють херсонці, після 22:00 години в різних частинах міста було чутно звук авіації, люди бачили літаки. Також у центрі міста загорілася недобудована будівля на Центральному ринку.

Що відомо: