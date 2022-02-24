"Не панікуйте: Херсон не здали" - заява голови Херсонської облдержадміністрації

"Херсон не здали"- голова облдержадміністрації закликав жителів обласного центру не піддаватися паніці й довіряти тільки офіційній інформації.

Про це Геннадій Лагута написав на своїй сторінці у Facebook.

"Звертаюсь до жителів області! Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував! Херсон - це Україна!

Не панікуйте!

Херсонська облдержадміністрація виконує свої функціональні обов'язки. Я разом зі своїм профільним заступником працюємо відповідно до регламенту роботи обласного оперативного штабу!

Наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст! Наші військові дають відсіч ворогу.

Прошу перевіряти усю інформацію на офіційних ресурсах: сайти ОДА й міської ради, веб-ресурси Офісу Президента і керівництва Збройних сил!

Ми не здамося! Слава Україні!", - написав Лагута.

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