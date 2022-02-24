"Не панікуйте: Херсон не здали" - заява голови Херсонської облдержадміністрації

"Херсон не здали"- голова облдержадміністрації закликав жителів обласного центру не піддаватися паніці й довіряти тільки офіційній інформації.
Про це Геннадій Лагута написав на своїй сторінці у Facebook.
"Звертаюсь до жителів області! Ситуація серйозна. Ми працюємо в посиленому режимі. А мирне населення прошу не піддаватися емоціям та не вірити фейкам. Ніхто Херсон не здав і не планує цього робити! Ніхто ніякий документ "про здачу міста" не підписував! Херсон - це Україна!
Не панікуйте!
Херсонська облдержадміністрація виконує свої функціональні обов'язки. Я разом зі своїм профільним заступником працюємо відповідно до регламенту роботи обласного оперативного штабу!
Наразі йдуть запеклі бої за Антонівський міст! Наші військові дають відсіч ворогу.
Прошу перевіряти усю інформацію на офіційних ресурсах: сайти ОДА й міської ради, веб-ресурси Офісу Президента і керівництва Збройних сил!
Ми не здамося! Слава Україні!", - написав Лагута.
Що відомо:
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Зранку 24 лютого на кордоні з тимчасово окупованим півостровом, окупанти з ракет обстріляли контрольно-пропускні пункти.
- О 5 ранку на Херсонщині вибухи чули в районі Олешок, Херсоні, Нової Каховки, Новотроїцька. Про це люди писали в соцмережах.
- Активність російських військ спостерігається на всій території Херсонщини.Колони військової техніки з прапорами Росії пройшла центральною вулицею Новотроїцького, через Чаплинку, Скадовськ, Генічеськ, Нову Каховку та Каховку.
- Станом на 18 годину ситуація в області залишається напруженою.