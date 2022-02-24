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Війна з Росією: ситуація на Херсонщині залишається напруженою
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Війна з Росією: ситуація на Херсонщині залишається напруженою

Світлана Піцан
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Війна з Росією: ситуація на Херсонщині залишається напруженою

Станом на 18: 15 ситуація в області продовжує бути напруженою.

Про це повідомляє Херсонська обласна адміністрація.

Що робити у разі будь-яких загроз:

  • Закрийте штори або жалюзі.
  • Перекрийте газ та воду
  • Заберіть документи, гроші, предмети першої необхідності та продукти харчування!
  • Попередьте про небезпеку сусідів, надайте допомогу людям похилого віку інвалідам та іншим.
  • Спустіться до підвальних приміщень та захисних споруд!

Не рекомендується:

  • Підходити до вікон, якщо почуєте постріли;
  • Спостерігати за ходом бойових дій;
  • Стояти чи перебігати під обстрілом;
  • Конфліктувати з озброєними людьми;
  • Носити армійську форму або камуфльований одяг;

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