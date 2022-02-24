Війна з Росією: ситуація на Херсонщині залишається напруженою

Станом на 18: 15 ситуація в області продовжує бути напруженою.
Про це повідомляє Херсонська обласна адміністрація.
Що робити у разі будь-яких загроз:
- Закрийте штори або жалюзі.
- Перекрийте газ та воду
- Заберіть документи, гроші, предмети першої необхідності та продукти харчування!
- Попередьте про небезпеку сусідів, надайте допомогу людям похилого віку інвалідам та іншим.
- Спустіться до підвальних приміщень та захисних споруд!
Не рекомендується:
- Підходити до вікон, якщо почуєте постріли;
- Спостерігати за ходом бойових дій;
- Стояти чи перебігати під обстрілом;
- Конфліктувати з озброєними людьми;
- Носити армійську форму або камуфльований одяг;