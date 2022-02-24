Війна з Росією: ситуація на Херсонщині залишається напруженою

Станом на 18: 15 ситуація в області продовжує бути напруженою.

Про це повідомляє Херсонська обласна адміністрація.

Що робити у разі будь-яких загроз:

Закрийте штори або жалюзі.

Перекрийте газ та воду

Заберіть документи, гроші, предмети першої необхідності та продукти харчування!

Попередьте про небезпеку сусідів, надайте допомогу людям похилого віку інвалідам та іншим.

Спустіться до підвальних приміщень та захисних споруд!

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