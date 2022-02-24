На Херсонщині чутно вибухи

Про це повідомляють люди в соцмережах.

Вибухи чули в районі Олешок, Херсоні, Нової Каховки, Новотроїцька.

Волонтер з Нової Каховки Сергій Цигипа на своїй сторінці у Facebook написав, що ймовірно ворог обстрілює військові частини з ПВО.

Жителька Новотроїцька Ганна Ковальова телефоном повідомила, що в районі Генічеська чутно вибухи.

" Чутно, що щось гримить з боку Генічеська, дуже схоже на вибухи"

За інсайдерською інформацією ворог ймовірно обстріляв КПВВ"Чонгар"

Прикордонники ситуацію поки не коментують.

В.О. речниці поліції області повідомив, що поліцію підняли по тривозі.

"Ми підняті по тривозі, поки нічого сказати не можу".