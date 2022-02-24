На кордоні з тимчасово окупованим півостровом, окупанти з ракет обстріляли контрольно-пропускні пункти. Про це Суспільному телефоном розказав речник Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

"З окупованого Криму близько 5-ї ранку почався ракетний обстріл в бік кордону, окупанти обстріляли котрольно-пропускні пункти, в напрямок материкової частини України через адмінмежу з півострова рухається колона військової техніки", - каже Іван Шевцов.

За словами речника прикордонної служби, на даний час інформація про загиблих утонюється.

Що відомо:

Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.

На Херсонщині зранку 24 лютого чутно вибухи. Про це повідомляють люди у соціальних мережах.

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