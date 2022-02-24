На Херсонщині спостерігають активність російських військ

На Херсонщині останні дві години спостерігають активність військ російської армії.

Жителі області спостерігають, як колони російської техніки пересуваються в різних напрямках.

Про це повідомляють жителі Олешок, Херсона, Новотроїцька.

О 16:00 колона військової техніки з прапорами Росії пройшла центральною вулицею Новотроїцького. Про це Суспільному повідомила місцева жителька Ганна Водницька.

"В бік Каховки пройшла колона танків і БТРів. Дуже велика. Вся обвішана прапорами РФ. Вона проїхала центральною вулицею", - розповіла Ганна.

О 16:20 з боку Антонівського мосту у Херсоні було чуто вибухи.