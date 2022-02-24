Евакуйовані мешканці району Макулан у Кривому Розі можуть повернутися до своїх будинків та квартир, небезпека усунена. Про це йдеться на офіційній сторінці управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради у Facebook.
За повідомленням керівництва 17-ї танкової бригади, військовими саперами перевірені прилегла територія й самі об'єкти на території бригади, по яких вранці було завдано удару й виникло тління, що загрожувало вибухами боєприпасів.
На даний момент всі осередки загоряння локалізовані, сапери обстежили територію - небезпеки не виявлено.
Що відомо
Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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