Мешканців одного з районів Кривого Рогу просять евакуюватися

У Кривому Розі мешканців району Макулан та сектору, що поруч від Всебратського до площі Визволення просять терміново евакуюватися, після ракетних ударів за складами танкової бригади почалося тління боєприпасів - можливі їх вибухи. Про це повідомляє речниця Криворізької міськради Ірина Герасименко.
За її словами, до району Макулана спрямований додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси та 10 дизель-генераторних тролейбусів та маршрутки.
Місця збору для евакуації для мешканців району, які не мають свого транспорту - супермаркет на Миколаївському шосе, Будинок офіцерів на Макулані, житловий масив Карачуни - ДК "Карачуни", в районі Гданцівки - ДК "Гданцівський".
"Прямої загрози немає, але ризик є. На Макулан подаватимуться 10 автобусів, мешканців перевезуть у більш безпечне місце. Автобуси супроводжуватимуть поліцейські машини", - сказав заступник голови Центрально-Міської райради Кривого Рогу Андрій Логінов.
За бажанням мешканців, вони можуть бути тимчасово розміщені в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах та ДК інших районів Кривого Рогу (починаючи від площі Визволення та далі у північну сторону міста). Вони готові до прийому.
Для недопущення мародерства, вся територія, з якої будуть евакуйовані люди, посилено патрулюватиметься поліцією та Національною гвардією.
Після локалізації тління мешканців району проінформують.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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