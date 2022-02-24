Мешканців одного з районів Кривого Рогу просять евакуюватися

У Кривому Розі мешканців району Макулан та сектору, що поруч від Всебратського до площі Визволення просять терміново евакуюватися, після ракетних ударів за складами танкової бригади почалося тління боєприпасів - можливі їх вибухи. Про це повідомляє речниця Криворізької міськради Ірина Герасименко.

За її словами, до району Макулана спрямований додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси та 10 дизель-генераторних тролейбусів та маршрутки.

Місця збору для евакуації для мешканців району, які не мають свого транспорту - супермаркет на Миколаївському шосе, Будинок офіцерів на Макулані, житловий масив Карачуни - ДК "Карачуни", в районі Гданцівки - ДК "Гданцівський".

"Прямої загрози немає, але ризик є. На Макулан подаватимуться 10 автобусів, мешканців перевезуть у більш безпечне місце. Автобуси супроводжуватимуть поліцейські машини", - сказав заступник голови Центрально-Міської райради Кривого Рогу Андрій Логінов.

Суспільне Дніпро На Макулан подадуть 10 автобусів для перевезення жителів

За бажанням мешканців, вони можуть бути тимчасово розміщені в будь-яких міських школах, дитсадках, територіальних центрах та ДК інших районів Кривого Рогу (починаючи від площі Визволення та далі у північну сторону міста). Вони готові до прийому.

Для недопущення мародерства, вся територія, з якої будуть евакуйовані люди, посилено патрулюватиметься поліцією та Національною гвардією.

Після локалізації тління мешканців району проінформують.

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