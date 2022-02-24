24 лютого зранку біля банкоматів, магазинів та заправок у Дніпрі утворились черги. Люди закупляють продукти та знимають готівкові кошти у банкоматах. Дніпряни схвильовані через військовий напад Росії, який розпочався вночі. Кореспонденти Суспільного стежать за ситуацією у місті.
Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав дніпрян зберігати спокій, не піддаватись паніці та стежити за офіційними повідомленнями органів влади.
Борис Філатов також закликав не вести дітей до садиків та шкіл і залишити їх вдома.
У своєму дописі в Facebook начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко зазначив, що магазини мережі забезпечені у повному обсязі.
"В умовах, що склалися, корпорація працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини торговельної мережі забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем", - написав він.
Доповнюється...
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
Читайте також
Захисні укриття у Дніпрі: в якому стані та де їх шукати
"Головна проблема – відсутність світла та води". Як пережити надзвичайні умови у місті
Мешканців одного з районів Кривого Рогу просять евакуюватися
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро