24 лютого зранку біля банкоматів, магазинів та заправок у Дніпрі утворились черги. Люди закупляють продукти та знимають готівкові кошти у банкоматах. Дніпряни схвильовані через військовий напад Росії, який розпочався вночі. Кореспонденти Суспільного стежать за ситуацією у місті.

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав дніпрян зберігати спокій, не піддаватись паніці та стежити за офіційними повідомленнями органів влади.

Борис Філатов також закликав не вести дітей до садиків та шкіл і залишити їх вдома.

Суспільне Дніпро Борис Філатов звернувся до дніпрян на своїй Facebook сторінці

У своєму дописі в Facebook начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко зазначив, що магазини мережі забезпечені у повному обсязі.

"В умовах, що склалися, корпорація працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини торговельної мережі забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем", - написав він.

Суспільне Дніпро Черги до банків

Суспільне Дніпро Черги до банкоматів

Суспільне Дніпро Черги до заправок

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