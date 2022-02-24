У Кривому Розі взяли під охорону об'єкти інфраструктури

У зв'язку з воєнним станом в Україні, у Кривому Розі взяли під охорону усі об'єкти критичної інфраструктури: водо-, електро - та газопостачання. Про це повідомляє представниця Криворізької міськради Юлія Лошанюк.

Також посадовиця повідомляє: всі школи переведені на дистанційне навчання, батькам повідомили не приводити дітей до дитячих садків.

Заблоковано аеропорт, також важкою технікою заблоковано злітно-посадкову смугу. У місті ведеться посилене патрулювання та охорона громадського порядку.

За оперативною інформацією, завдано удару по 17-й танковій бригаді на Макулані та 164-й радіотехнічній бригаді на Інгульці.

Криворіжців просять зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Учора виконуючим обов'язки міського голови Юрієм Вілкулом створено та розпочав роботу Об'єднаного штабу територіального захисту.

До завдань Штабу входить:

забезпечення заходів цивільної оборони, функціонування систем захисту та оповіщення населення,

підготовка системи та місць прийому, розселення та забезпечення переселенців,

забезпечення системи функціонування медичних закладів (шпитальної бази),

сприяння забезпеченню громадського порядку,

координація роботи громадських, волонтерських організацій та волонтерів,

взаємодія з частинами ЗСУ, правоохоронними органами та надання допомоги криворізьким військовослужбовцям,

сприяння забезпеченню стабільної роботи систем електро-, газо-, водопостачання та транспортного сполучення.

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