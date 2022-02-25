Близько 4 години ранку 25 лютого в окремих районах Києва було чутно два вибухи. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що було збито ворожий безпілотник, внаслідок падіння сталася пожежа в дев'ятиповерховому будинку.
Два сильних вибухи було чутно близько 4 ранку у центрі, в районі Корчуватого, на Осокорках та Нивках. Також було чутно, як працює авіація.
"За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами українського ППО і впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою вул. Кошиця 7а", — повідомив у своєму Telegram-каналі Антон Геращенко.
Він також сказав, що внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа за адресою Київ, вул. Кошиця, 7 а. На місці знайшли деталь від літального апарату.
"Там горить 9 поверховий житловий будинок. Від 4 по 9 поверх. Його гасять рятувальники. Ймовірно багато жертв серед мирного населення!", — наголосив Геращенко.
Згодом інформацію підтвердили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Близько 04:20 по вул. Кошиця 7А внаслідок влучання вибухо-небезпечного предмету у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова - влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова - влучання на рівні 8-9 поверхів) з послідуючим горінням, є загроза руйнування. Від ДСНС залучено 11 одиниць техніки", — повідомили в ДСНС.
За даними надзвичайників, надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.
Що відомо
- 25 лютого близько 3 ранку 25 лютого біля Києва знову було чутно вибухи. Користувачі соцмереж кажуть, що вибухи лунали в районі військового аеродрому в Гостомелі. Також вибухи було чутно на Оболоні, Відрадному, в районах Дорогожичів, Троєщини, Петропавлівської Борщагівки.
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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