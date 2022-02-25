"Укрпошта" відновила роботу частини відділень. Перелік областей

"Укрпошта" вирішила з 25 лютого відновити роботу частини відділень у тих областях, де це буде безпечно.

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Попри складну безпекову ситуацію, пов’язану з нападом російських загарбників на нашу країну, Укрпошта прийняла рішення відновити роботу частини відділень 25 лютого там, де це можна зробити безпечно і для клієнтів, і для працівників", – йдеться у повідомленні.

Так, робота відділень "Укрпошти" в обмеженому режимі буде зосереджена на забезпеченні обслуговування найбільш вразливих верств населення пенсійними виплатами та товарами побутового споживання. Також можна буде отримати посилки.

За звичним графіком працюють переважна більшість відділень у Тернопільській, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-франківській, Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

Частково працюють відділення у Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській та Харківській областях.

Не працюватимуть до стабілізації ситуації відділення в Київській, Луганській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Окрім цього "Укрпошта" припинила поштове співробітництво з поштами Росії та Білорусі.

"Посилки та перекази в ці країни не приймаються. Ті посилки, які були прийняті до 24 лютого, будуть повернуті власникам з оплатою, як тільки безпекова ситуація дозволить це зробити", – додали в повідомленні.

Що відомо

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі. У зв'язку з цим Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні, а Верховна рада проголосувала за це.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.

24 лютого міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що його країна готується до масового напливу українців через напад Росії на Україну. Також, за його даними, по всій країні підготували 120 шпиталів та санітарний потяг, який зможе забирати постраждалих з польсько-українського кордону.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.

24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження.

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