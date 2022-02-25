Росія намагатиметься повалити український уряд — держсекретар Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен переконаний, що Москва намагатиметься "повалити" український уряд. Як передає CNN, так Блінкен відповів на питання журналіста щодо амбіцій президента Росії Володимира Путіна.

"Вам не потрібна розвідка, щоб дізнатися чого хоче президент Путін. Він ясно дав зрозуміти, що хотів би відновити радянську імперію, якщо не вважати того, що він хотів би відновити сферу впливу навколо сусідніх країн, що колись були частиною Радянського блоку", — сказав Блінкен.

Водночас Блінкен пообіцяв, що НАТО стоятиме на шляху досягнення кінцевих цілей Путіна: "Коли мова заходить про загрозу за межами кордонів України, на його шляху стоїть щось дуже могутнє. Це п'ята стаття НАТО, напад на одного — це напад на всіх".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що "народ України зазнав неспровокованої та необґрунтованої атаки військових сил Росії".

"Президент Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за загибель і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть єдину і рішучу відповідь", — наголосив Байден.

Окрім того, він оголосив про новий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про експортні обмеження та санкції на експорт високотехнологічної продукції до РФ. Також розширено перелік підсанкційних російських банків та осіб.

Що відомо

22 лютого президент США Джозеф Байден оголосив про перший пакет нових санкцій проти Росії. Мова йшла про запровадження обмежень проти фінансових інституцій Росії та блокування сертифікації газогону "Північний потік-2". Представники адміністрації Байдена попередили, що США мають в арсеналі й інші обмеження, які можуть запровадити у разі подальшої агресії РФ, наприклад, експортний контроль та відключення від системи SWIFT.

Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.

З 24 лютого в Україні — надзвичайний стан.

Читайте також

Військове вторгнення Росії. Останні новини

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу