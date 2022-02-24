Черги на заправках у Кропивницькому. Що кажуть водії та працівники

У Кропивницькому на заправках утворилися черги. Журналісти Суспільного опитали водіїв та працівників заправок.

Що кажуть працівники

О 08:00 утворилася черга на заправці на вулиці Полтавська. Працівниця заправки Ірина Антоненко сказала: працюють у звичайному режимі. "Перебоїв немає. Розрахуватися за паливо можна готівкою і карткою".

Черга на заправці утворилась близько п’ятої ранку, сказав працівник Едуард Дмітрієв. "Поки я працюю, є бензин і дизель, люди заправляються. Я проти паніки, але я бачу, що вона є. Треба вірити в нас".

Каже, переживає за своїх рідних. "У мене мамі 83 роки. Вона живе на Балці і нікуди не збирається їхати, тут в мене син з внучкою, їй один рік. У мене є діти в Одесі, і внучата маленькі. Ця тварина за все відповість".

Що кажуть водії?

Пів години чекав у черзі заправити машину кропивничанин Назар Сінітович. "Ажіотаж. Послухав новини. Знаю, що нас чекає. Треба, щоб хоч бак був повний. Звичайно, є тривога. Поки нічого не знаємо".

"Заправляю про всяк випадок. Не можу сказати, що геть пусто в баці, але хай буде", – сказав водій Олександр Машков.

"Я військовий, – сказав водій Сергій Сергєєв. Тому зараз зробимо всі справи вдома, заспокоїмо родину, і підемо у віськкомат".

Заправив машину не через паніку, сказав кропивничанин Микола Ліпко. "В мене пустий бак вже. Я почуваю себе нормально, зараз поїду в військкомат. Україна переможе. Україна буде Україною".

Що відомо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія введе війська на територію України. Путін заявив, що Росія проведе військову операцію в Україні на звернення самоназваних "Л/ДНР", таким чином Росія вводить війська на непідконтрольні Україні території.

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