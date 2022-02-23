Окупанти почали мобілізовувати жінок — правозахисник

Станом на 22 лютого окупаційні адміністрації тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини почали мобілізовувати жінок.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський.

В першу чергу окупанти мобілізують жінок, які працюють в так званих "прокуратурі" та "народній міліції"

Мобілізації підлягають також цивільні, які працюють у місцевих окупаційних адміністраціях та жінок конвоїрів, які працюють у виправних колоніях.

Також за інформацією Лисянського, станом на 18 лютого окупанти "мобілізували" 21 тисячу жителів ОРДЛО

"Процес відбувається наступним чином, спочатку чоловіків забирають у "військкомат", потім короткий інструктаж на полігонах "ЛДНР" та висування на передові позиції. Саме на передові", — написав Лисянський.

Окупанти створили єдиний військовий штаб на окупованих територіях та ведуть єдину координацію.

Мобілізованим дали можливість кілька разів подзвонити близьким.

"При інструктажі мобілізованих повідомляють, що вони мають участь у бойових діях, у складі передових загонів", — додав Лисянський.

Що відомо

Загострення на Донбасі почалось 17 лютого – бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, Мар'їнку, Врубівку. У Міноборони, Генштабі та МЗС України наголошують, що українська армія не веде наступальних дій та закликають не довіряти пропаганді РФ та перевіряти інформацію.

18 лютого бойовики "Л/ДНР" заявили почали евакуацію людей та закликали жителів окупованих територій виїхати до РФ. Водночас чоловіків 18-55 років з окупованих територій не випускають через примусову мобілізацію.

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