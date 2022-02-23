23 лютого депутати Львівської міської ради ухвалили заяву, у якій засудили визнання так званих "Л/ДНР" та посилення військової агресії Російської Федерації. Звернення направили до керівництва держави та очільників міст-партнерів.

Депутати Львівської міськради у спільній заяві засудили рішення РФ щодо визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" на тимчасово окупованих територіях:

"Львівська міська рада категорично засуджує рішення Російської Федерації щодо "визнання" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР". Вимагаємо від Кремля негайно вивести окупаційні війська з території України та припинити будь-яку діяльність, що спрямована проти суверенітету, цивілізаційного вибору і територіальної цілісності нашої держави, — йдеться у зверненні.

Народні обранці закликали керівництво держави повністю розірвати дипломатичні відносини із Росією та закрити авіа- та залізничне сполучення із країною-агресором через територію країни. Окрім того, депутати рекомендували владі заморозити активи російського бізнесу та колаборантів в Україні, позбавити українського громадянства тих людей, які набули російського, а також прийняти закон про відповідальність за колабораціонізм та російську пропаганду.

Також у зверненні йшлося про фінансування тероборони, облаштування місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб та розробку кризового сценарію.

Наприкінці представники Львівської міської ради звернулись до міжнародних партнерів і попросили застосувати ефективні і жорсткі санкції щодо країни-агресора і надати країні всебічну допомогу:

"Піддатись на шантаж агресора означає стимулювати його на нові злочини, про що неодноразово свідчила історія. Тож просимо посилити зусилля щодо стримування агресивних дій РФ. Перемога буде за нами".

Цю заяву підтримали депутати усіх фракцій.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

Читайте нас у Telegram: головні новини регіону