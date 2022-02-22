Верховна рада зібралася на пленарне засідання на наступний день після визнання Росією незалежності самозваних "республік" у Донецькій та Луганських областях. Більшість нардепів єднаються у питання введення біль жорстких санкцій проти Росії з боку США та Європи, однак станом на сьогодні введені обмеження є просто смішними, вважає депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев. Суспільне зібрало перші реакції парламенту на визнання Л/ДНР" та їх позиції щодо можливого введення воєнного стану, подальших санкцій США та кроків України.

Гетманцев заявив, що все ж таки питання оборони та зовнішньої політики є прерогативою президента, тому за парламентом лишається рішення підтримувати чи не підтримувати президента, зокрема у питання розірвання дипломатичних відносин з РФ. Він також додав, що нині цілодобово діє РНБО, яка постійно координує дії України щодо загрози з боку Росії.

"Обговорюються різні сценарії, лунають пропозиції та такого плану. Я не переконаний, що фракція "Слуга народу" чи навіть парламент повинні мати керуючу роль в питаннях щодо зовнішньої політики та в питаннях військових. Це за Конституцією прерогатива президента, або не підтримати президента, але в будь-якому випадку лідером в цьому питання є президент", – заявив нардеп.

На думку Данила Гетманцева, введені санкції проти РФ з боку США є недостатніми та незмістовними.

"Мені здається це смішно, мені здається такі санкції є просто знущанням, бо я щось не чув нічого про американські інвестиції в так звані "ЛНР/ДНР" до їх визнання Російської Федерацією. Мені здається це все імітація, ніж реальні дії", – додав він.

Він зауважив, що "Національний банк України працює над тим, що ці наслідки були мінімізовані", зокрема у питання валютних коливань.

Депутат від фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що треба покладатися на ЗСУ та надалі прагнути вступу до НАТО, адже це запоруками нашої безпеки.

"Україна має два гаранти безпеки. Перший – це збройні сили України. І попри те, що вони в пасинках, ми маємо зараз об’єднатися і підтримати Збройні сили України, як ми це робили у 2014-му і 2015-му роках. Другий фактор нашої безпеки – це єдиний у світі, в повоєнній Європі, гарантована безпека для будь-якої держави – це членство в НАТО", – заявив він.

Порошенко заявив, що їх фракція принципово бажає починати роботу ВР саме із закону щодо збільшення обороноздатності країни.

"І тому ми поставили де-факто ультиматум, що ми не дамо починати ні з чого іншого, крім нашого законопроєкту про збільшення обороноздатності, і фінансування української армії", – заявив п'ятий президент.

Народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко переконаний, що Україні треба відновлювати ядерні програми як запоруку власної національної безпеки.

"Якщо говорити про ядерну зброю – це не дискусія сьогодення, можливості в України є, носії в України є, але чи потрібне це Україні. Це не мають бути заяви політиків, це треба серйозно говорити на Раді безпеки і оборони, в комітетах. Але те, що потрібно відновлювати наші ракетні програми – це сто відсотків, все інше потрібно обговорювати, але робити все, щоб Україна могла захистити свій суверенітет", – зауважив депутат від "Голосу".

Він вважає, що ескалація росіянами і надалі буде нарощуватися, тому українці повинні бути до цього готові.

"Зокрема, влада замість того, щоб відмовчуватися, повинна приймати складні рішення, не боятися провокувати Російську Федерацію, ми повинні дбати про захист нашої держави. Те, що заявила РФ, що вони говорять, що визнають так звані "ЛНР/ДНР", це говорить про їх агресивні наміри, і ми бачимо, що вони говорять про частини Луганської і Донецької областей, які ми контролюємо. Ми повинні бути готові, що вони будуть ескалувати", – розповів Костенко.

Роман Костенко вважає, що зараз, як мінімум, треба призивати резервістів, і як мінімум виділяти кошти на армію і залучати наших міжнародних партнерів.

Раніше президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Перед тим ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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