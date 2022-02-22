Очільник комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников заявив журналістам, що самопроголошені “ДНР” та “ЛНР” будуть визнані Росією в межах Донецької та Луганської областей. Про це повідомив “Інтерфакс”. Пізніше депутат спростував свої ж власні слова.

"У цьому договорі про це не уточнюється, але я вважаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому референдумі і єдиному, який був проведений в інших кордонах, аніж ті, які зараз займає “ДНР”, — сказав Калашников у відповідь на запитання “Інтерфаксу”.

Він, зокрема, пояснив, що нині “ДНР” і “ЛНР” займають меншу територію, аніж це було на референдумі.

“Але вони вважають, що їхня державність розповсюджується на ту територію також”, — сказав Калашников.

Як ці кордони будуть відновлюватися — в договорі не передбачено, сказав Калашников.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що депутат Держдуми спростував інформацію про визнання самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” у межах областей.

“Договір не уточнює кордонів. Не знаю, хто запустив цю “качку”, що ми будемо визнавати "ДНР" і "ЛНР" у межах Донецької і Луганської областей. В договорі йдеться про конкретні речі у сфері дружби, співпраці, безпеки і взаємодопомоги. Все решта — це питання вже зовсім не для Росії, а, звісно, "ДНР" і "ЛНР"», — сказав Калашников у коментарі "Подъём".

Раніше заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов повідомив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками. Водночас у підписаних Путіним указах немає фрази про те, що "ДНР/ЛНР" визнаються у нинішніх межах.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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