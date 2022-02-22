У Львові біля Генконсульства Росії зібралися мешканці міста, які проти визнання самостійності так званих "Л/ДНР". Відео із акції учасники заходу опублікували у соцмережах.

Із собою люди мали національну символіку та плакати із надписами "Віримо в ЗСУ", "Боротьба триває!" тощо. Біля будівлі Генконсульства РФ, що на вулиці Левицького, 95, львів'яни виконали гімн України.

За інформацією видання ZAXID.NET, біля Генонсульства Росії були присутні кілька патрульних поліцейських та заступник керівника ГУ Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець. Акція львів'ян тривала приблизно 40 хвилин.

Напередодні, 21 лютого, Генеральні консульства Російської Федерації в Харкові, Одесі та Львові оголосили про призупинення приймання громадян на тлі ситуації з COVID-19, а також "оптимізації штату" за аналогією із західними країнами.

Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США. Також Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасечнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Що відомо