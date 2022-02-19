Кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines.

Як повідомила пресслужба Lufthansa, компанія призупиняє авіасполучення з Києвом та Львовом на тиждень — з 21 до 28 лютого 2022 року. Там зазначили, що "постійно стежать за ситуацією з безпекою в Україні та довкола неї". Рішення про подальші рейси Lufthansa ухвалить пізніше. Пасажирам рекомендують звертатися до сервісного центру авіаперевізника або до туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

Крім того, про призупинення польотів до Києва та Одеси з 21 до 28 лютого повідомили швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines, а Austrian Airlines тимчасово не літатиме до Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя.

Що відомо

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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