Через загрозу вторгнення РФ зросла вартість страхування авіаперельотів — МАУ

Внаслідок непередбачуваної безпекової ситуації в Україні зросла вартість страхування літаків, які здійснюють польоти над Україною. Це може деяким чином відбитися на цінах на авіаквитки. Про це заявив президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне, передає Суспільне.

"Безумовно однією з істотних умов зміни страхування – це звичайно подорожчання послуг на страховки. Це позначається деяким чином на вартості квитка", – заявив Дихне.

Однак очільник МАУ додав, що вартість перельоту завжди визначається ринком, а саме – можливістю, кількістю пасажирів, попитом і пропозицією.

"Значного зміщення у бік подорожчання не буде, на мій погляд. У нас у компанії така позиція", – зауважив Євгеній Дихне.

Як відомо, на тлі загрози вторгнення Росії в Україну найбільші світові страхові компанії попередили українських авіаперевізників про те, що припиняють страхування літаків для польотів в українському повітряному просторі.

Що відомо

20 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

Українська авіакомпанія Bees Airline скасувала рейси "Одеса-Прага та "Одеса-Київ" на 17 лютого.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

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