На екстреному засіданні уряд виділив більше 16 мільярдів гривень із резервного фонду бюджету для забезпечення безпеки польотів. Кошти підуть на фінансові гарантії, що надаватимуться для страхових компаній, лізингових компаній і авіаперевізників. Раніше через загрозу вторгнення Росії в Україну низка західних страхових компаній заявила, що з 14 лютого можуть припинити страхування польотів над Україною, що у свою чергу могло призвести до скасування більшості авіарейсів. Більше про це в ефірі Українського радіо розповів в.о. міністра транспорту та зв‘язку України в 2009-2010 роках Василь Шевченко.

Про страхування польотів і скасування рейсів

"Страхова компанія, авіаслужби і служби безпеки авіакомпанії ― це ті служби, які відповідають за те, щоб дороговартісний об’єкт не був втрачений. Крім того, авіаційна катастрофа ― це трагедія для західного світу, де вартість життя зовсім інша. Зокрема, це показує приклад МН-17, який був збитий влітку 2014 року над Україною. Тоді не було навіть таких прецедентів, що у світі могли на такій висоті збити літак. У світі над багатьма військовими конфліктами літаки літали на висоті більше 10000 метрів, і абсолютно це нікому не загрожувало", – зауважив Шевченко.

Після збиття боїнгу над Донеччиною було скливао екстрене засідання Міжнародної організації цивільної авіації, і тоді прийняли рішення про підвищення ролі служб безпеки, які займаються коригуванням польотів.

"Але служби безпеки приймають рішення на підставі того, як реагує їхня преса, як реагує преса інших країн. І останньою краплею, яка вплинула на прийняття рішень щодо накладення відповідних обмежень, ― це було рішення про остаточне виведення посольств і Сполучених Штатів, і Канади, і Японії, і ряду інших країн", – пояснив чиновник.

Він зауважив, що ситуація неоднозначна, тому що страхуванням і лізингом займається не одна група, а декілька. Для одних ці обставини є переконливими, а для інших ― недостатньо. Тому складно вважати, що рішення щодо припинення польотів було скоординоване.

"Щодо того, що уряд прийняв рішення про виділення додаткових коштів у розмірі 16,6 млрд гривень, то позитив у тому, що уряд все-таки якось відреагував, це з’явилось у західній пресі, і там почалась дискусія щодо того, що Україна переконує, що вона є країною, яка зберігає умови для безпечного польоту. Тоді можуть переглядатися дані рішення. Це вже й відбулося, зокрема компанія SkyUp знову відкрила продаж квитків", – зауважив колишній міністр траноспорту та зв'язку.

Про фонд з бюджету для авіаперевізників

"Як це буде працювати, в мене є сумніви. Тому що виділення цих коштів буде на так звані ескроу-рахунки. Тобто після рішення Верховної Ради та затвердження вони мають вийти з казначейства і сконцентруватись в якомусь банку, і тоді ними буде управляти Міністерство інфраструктури", – пояснив Шевченко.

Він додав, що українські авіакомпанії недостатньо багаті, а літаки достатньо дорогі ― від 10 до 100 мільйонів доларів. І українська страхова компанія точно не може покрити усі потенційні втрати.

"Якщо стається випадок чи то апострофа, то тоді там є відповідальність безпосередньо страхової компанії, але вона не зможе виплатити цю компенсацію. Відповідно власник авіакомпанії чи лізингова компанія не зможе на таких умовах працювати. Тому я не бачу ідеології, як це буде працювати. Крім самого повідомлення, я поки що нічого позитивного про цей напрямок не можу сказати, бо він не відпрацьований", – додав він.

Про рекомендацію не виконувати польоти над Чорним морем з 14 по 19 лютого у зв'язку навчаннями Росії

"По-перше, закритими зонами залишаються ті зони, які закриті 2014 року ― Крим та окуповані райони Луганської та Донецької областей. Рекомендації щодо того, щоб облітати регіони проведення нинішніх навчань над Чорним морем ― це рекомендації, які пов'язані з незаконними діями Російської Федерації щодо незаконних військових навчань", – пояснив Василь Шевченко.

"Але чим більше ми подаємо таку інформацію, тим більше привабливість не зростає, тому що не важливо, яка загроза є. Якщо загроза є, то авіакомпанія буде уникати загрози і територію. Зараз, якщо подивитися на флайтрадар, то на території України практично немає літаків. І територію облітають, виходячи з цих повідомлень та загроз, які йдуть через безпекові служби авіакомпаній, страхових агенцій чи лізингових компаній", – зауважив експерт.

Про обмеження Росією судноплавства у Чорному й Азовському морях та ймовірні наслідки для України

"Гібридна війна призвела до того, що фактично судна повинні збільшити шлях проходження від проток Босфор та Дарданелли до одеських портів. Виходячи з того, що там є деякі обмеження глибин, то не всі типи суден можуть там пройти, тобто це вже деякі обмеження", – пояснив Шевченко.

"Щодо того, чи вплине це на торгівлю, то якщо ми дивимося на структуру торгівлі, то Україна в основному продає свої товари на умовах міжнародних логістичних компаній, тобто фактично продає на власній території. Тобто судно завантажується, і коли вже український товар на судні, то він вже не належить українській компанії", – додав ексчиновник.

На його думку, скандалу на сьогодні немає, а обмеження з 14 по 19 лютого не є такими значними, хоча будуть збитки та обмеження.

Що відомо

Авіаперевізник SkyUp Airlines продовжує здійснювати польоти над Україною без змін. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомила пресслужба компанії. У Czech Airlines (ČSA) також вирішили не скасовувати рейси до Києва, передає чеське видання Novinky.cz

Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

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