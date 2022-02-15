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16 мільярдів для авіаперевізників та обмеження у морі: якими будуть наслідки для України
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16 мільярдів для авіаперевізників та обмеження у морі: якими будуть наслідки для України

Ексклюзивно
Ярослав Лепеха
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16 мільярдів для авіаперевізників та обмеження у морі: якими будуть наслідки для України Ілюстративне фото pexels

На екстреному засіданні уряд виділив більше 16 мільярдів гривень із резервного фонду бюджету для забезпечення безпеки польотів. Кошти підуть на фінансові гарантії, що надаватимуться для страхових компаній, лізингових компаній і авіаперевізників. Раніше через загрозу вторгнення Росії в Україну низка західних страхових компаній заявила, що з 14 лютого можуть припинити страхування польотів над Україною, що у свою чергу могло призвести до скасування більшості авіарейсів. Більше про це в ефірі Українського радіо розповів в.о. міністра транспорту та зв‘язку України в 2009-2010 роках Василь Шевченко.

Про страхування польотів і скасування рейсів

"Страхова компанія, авіаслужби і служби безпеки авіакомпанії ― це ті служби, які відповідають за те, щоб дороговартісний об’єкт не був втрачений. Крім того, авіаційна катастрофа ― це трагедія для західного світу, де вартість життя зовсім інша. Зокрема, це показує приклад МН-17, який був збитий влітку 2014 року над Україною. Тоді не було навіть таких прецедентів, що у світі могли на такій висоті збити літак. У світі над багатьма військовими конфліктами літаки літали на висоті більше 10000 метрів, і абсолютно це нікому не загрожувало", – зауважив Шевченко.

Після збиття боїнгу над Донеччиною було скливао екстрене засідання Міжнародної організації цивільної авіації, і тоді прийняли рішення про підвищення ролі служб безпеки, які займаються коригуванням польотів.

"Але служби безпеки приймають рішення на підставі того, як реагує їхня преса, як реагує преса інших країн. І останньою краплею, яка вплинула на прийняття рішень щодо накладення відповідних обмежень, ― це було рішення про остаточне виведення посольств і Сполучених Штатів, і Канади, і Японії, і ряду інших країн", – пояснив чиновник.

Він зауважив, що ситуація неоднозначна, тому що страхуванням і лізингом займається не одна група, а декілька. Для одних ці обставини є переконливими, а для інших ― недостатньо. Тому складно вважати, що рішення щодо припинення польотів було скоординоване.

"Щодо того, що уряд прийняв рішення про виділення додаткових коштів у розмірі 16,6 млрд гривень, то позитив у тому, що уряд все-таки якось відреагував, це з’явилось у західній пресі, і там почалась дискусія щодо того, що Україна переконує, що вона є країною, яка зберігає умови для безпечного польоту. Тоді можуть переглядатися дані рішення. Це вже й відбулося, зокрема компанія SkyUp знову відкрила продаж квитків", – зауважив колишній міністр траноспорту та зв'язку.

Про фонд з бюджету для авіаперевізників

"Як це буде працювати, в мене є сумніви. Тому що виділення цих коштів буде на так звані ескроу-рахунки. Тобто після рішення Верховної Ради та затвердження вони мають вийти з казначейства і сконцентруватись в якомусь банку, і тоді ними буде управляти Міністерство інфраструктури", – пояснив Шевченко.

Він додав, що українські авіакомпанії недостатньо багаті, а літаки достатньо дорогі ― від 10 до 100 мільйонів доларів. І українська страхова компанія точно не може покрити усі потенційні втрати.

"Якщо стається випадок чи то апострофа, то тоді там є відповідальність безпосередньо страхової компанії, але вона не зможе виплатити цю компенсацію. Відповідно власник авіакомпанії чи лізингова компанія не зможе на таких умовах працювати. Тому я не бачу ідеології, як це буде працювати. Крім самого повідомлення, я поки що нічого позитивного про цей напрямок не можу сказати, бо він не відпрацьований", – додав він.

Про рекомендацію не виконувати польоти над Чорним морем з 14 по 19 лютого у зв'язку навчаннями Росії

"По-перше, закритими зонами залишаються ті зони, які закриті 2014 року ― Крим та окуповані райони Луганської та Донецької областей. Рекомендації щодо того, щоб облітати регіони проведення нинішніх навчань над Чорним морем ― це рекомендації, які пов'язані з незаконними діями Російської Федерації щодо незаконних військових навчань", – пояснив Василь Шевченко.

"Але чим більше ми подаємо таку інформацію, тим більше привабливість не зростає, тому що не важливо, яка загроза є. Якщо загроза є, то авіакомпанія буде уникати загрози і територію. Зараз, якщо подивитися на флайтрадар, то на території України практично немає літаків. І територію облітають, виходячи з цих повідомлень та загроз, які йдуть через безпекові служби авіакомпаній, страхових агенцій чи лізингових компаній", – зауважив експерт.

Про обмеження Росією судноплавства у Чорному й Азовському морях та ймовірні наслідки для України

"Гібридна війна призвела до того, що фактично судна повинні збільшити шлях проходження від проток Босфор та Дарданелли до одеських портів. Виходячи з того, що там є деякі обмеження глибин, то не всі типи суден можуть там пройти, тобто це вже деякі обмеження", – пояснив Шевченко.

"Щодо того, чи вплине це на торгівлю, то якщо ми дивимося на структуру торгівлі, то Україна в основному продає свої товари на умовах міжнародних логістичних компаній, тобто фактично продає на власній території. Тобто судно завантажується, і коли вже український товар на судні, то він вже не належить українській компанії", – додав ексчиновник.

На його думку, скандалу на сьогодні немає, а обмеження з 14 по 19 лютого не є такими значними, хоча будуть збитки та обмеження.

Що відомо

  • Авіаперевізник SkyUp Airlines продовжує здійснювати польоти над Україною без змін. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомила пресслужба компанії. У Czech Airlines (ČSA) також вирішили не скасовувати рейси до Києва, передає чеське видання Novinky.cz
  • Рейс української авіакомпанії SkyUp, який летів з острова Мадейра до Києва, здійснив вимушену посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.
  • Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.
  • 12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.
  • Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити польоти до України через загрозу російського вторгнення.

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