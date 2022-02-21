"Повідомимо по телевізору". В якому стані системи оповіщень в Чернівцях

У разі надзвичайних подій чернівчан повідомлятимуть через місцеві телеканали та радіо. Система оповіщення в Чернівцях не автоматизована й потребує оновлення. У місті 17 точок оповіщень, але кожен гучномовець потрібно вмикати вручну.
Про це в коментарі Суспільному сказав начальник міського управління з питань цивільного захисту Володимир Самолюк.
За його словами, гучномовці охоплюють дві третини міста. Проте система цих гучномовців неавтоматизована, тобто кожну з точок потрібно вмикати вручну. Також система не працюватиме без електроенергії.
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Раніше система сповіщення працювала через проводове радіо. Радіоточки були в майже кожній квартирі чи на підприємстві, говорить Самолюк. Через радіо вмикали сирену сповіщення, яка давала сигнал: "Увага всім!". Після цього оголошували повідомлення про те, що сталося та що потрібно робити людям.
Проте, за рішенням "Укртелекому", проводове радіо припинило існувати в Чернівцях з початку минулого року. Тепер передавальний вузол не працює.
Про надзвичайну ситуацію, це може бути повінь, землетрус або воєнна тривога, повідомлятимуть по телебаченню та радіо. За словами Самолюка, міськрада уклала угоди з місцевими ЗМІ, аби посадовці могли повідомити, як діяти людям.
Також на сесію, яка відбудеться в лютому, винесли питання щодо виділення грошей на оновлення системи сповіщення, каже Самолюк. На це можуть витратити десять мільйонів гривень.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
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