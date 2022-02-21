"Повідомимо по телевізору". В якому стані системи оповіщень в Чернівцях

У разі надзвичайних подій чернівчан повідомлятимуть через місцеві телеканали та радіо. Система оповіщення в Чернівцях не автоматизована й потребує оновлення. У місті 17 точок оповіщень, але кожен гучномовець потрібно вмикати вручну.

Про це в коментарі Суспільному сказав начальник міського управління з питань цивільного захисту Володимир Самолюк.

За його словами, гучномовці охоплюють дві третини міста. Проте система цих гучномовців неавтоматизована, тобто кожну з точок потрібно вмикати вручну. Також система не працюватиме без електроенергії.

Раніше система сповіщення працювала через проводове радіо. Радіоточки були в майже кожній квартирі чи на підприємстві, говорить Самолюк. Через радіо вмикали сирену сповіщення, яка давала сигнал: "Увага всім!". Після цього оголошували повідомлення про те, що сталося та що потрібно робити людям.

Проте, за рішенням "Укртелекому", проводове радіо припинило існувати в Чернівцях з початку минулого року. Тепер передавальний вузол не працює.

Про надзвичайну ситуацію, це може бути повінь, землетрус або воєнна тривога, повідомлятимуть по телебаченню та радіо. За словами Самолюка, міськрада уклала угоди з місцевими ЗМІ, аби посадовці могли повідомити, як діяти людям.

Також на сесію, яка відбудеться в лютому, винесли питання щодо виділення грошей на оновлення системи сповіщення, каже Самолюк. На це можуть витратити десять мільйонів гривень.

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