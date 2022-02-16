У Чернівцях перевіряють стан бомбосховищ та закликали керівників ОСББ та ЖБК очистити підвали та цокольні приміщення для укриттів на випадок загрози військового вторгнення. Суспільне публікує перелік бомбосховищ Чернівців та Чернівецької області.

Інтерактивну карту бомбосховищ веде управління ДСНС. На мапі позначені сховища та найпростіші укриття Чернівецької області — це здебільшого підвали. Також є мітки на бомбосховища лікарень та комунальних підприємств.

Карту бомбосховищ можна переглянути тут.

Хто зможе укритися у сховищах?

Люди, які подають воду й електрику, печуть хліб, довозять продукти та працівники інших підприємств, які забезпечують життєдіяльність міст та сіл.

Також у сховищах зможуть перебувати медики та хворі.

Суспільне Буковина Одне з бомбосховищ у Чернівцях.

Де укриватися іншим?

Люди можуть використовувати підвали та цокольні приміщення власних будинків, а також швидкоспоруджувані приміщення. Радять не захаращувати ці кімнати, а разі необхідності перенести туди лавиці для сидіння, питну воду та запаси їжі.

Від чого захищають сховища у Чернівцях?

У сховищах люди зможуть захиститися від бомбардувань, обстрілів та осколків. Проте жодне з них не витримає прямого попадання бомби.

Суспільне Буковина Приміщення, де є бомбосховище у Чернівцях.

У бомбосховищах має бути телефонний зв’язок, питна вода з розрахунком до 2 літрів на людину та протипожежні засоби.

Читайте також

Очистити підвали та провести навчання. Мер Чернівців про підготовку міста на випадок вторгнення

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення