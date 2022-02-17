У Чернівцях прибирають підвали багатоповерхівок для укриття у разі надзвичайних ситуацій. Звернення про це від міського департаменту інфраструктури отримали голови ОСББ та ЖБК. У підвалах мають облаштувати лавиці, а в разі надзвичайної події — забезпечити людей питною водою.
Про це Суспільному повідомила голова асоціації ОСББ Антоніна Ясінська.
За її словами, не всі підвали підходять для сховищ. У старих багатоповерхівках в підвалах здебільшого немає електрики та вентиляції. Ясінська каже, якби ОСББ попередили про потребу підготувати їх раніше, люди могли б поступово виділяти гроші й робити ремонти. Водночас зараз провести комунікації за кілька днів неможливо.
Підвал на Південно-Кільцевій
У будинку на Південно-Кільцевій, 7 підвал непридатний для перебування у разі надзвичайної події. ОСББ тут створили два роки тому. За цей час з приміщення встигли вивезти побутове сміття та бруд.
У підвалі немає електрики, водопостачання та вентиляції. Щоб облаштувати це, немає грошей. Тих, які мешканці дають на утримання будинку, недостатньо, говорить голова ОСББ Анастасія Скрипник.
Підвал на Будівельників
У будинку на вулиці Будівельників підвали обладнанні електрикою та вентиляцією, їх регулярно прибирають. У разі надзвичайної події люди зможуть тут пересидіти декілька годин.
"Ми робили тут вентиляційні отвори по периметру самого підвального приміщення, щоб була циркуляція повітря. Тобто вони є, з невеличкими решітками", — каже голова ОСББ Антоніна Ясінська.
Для мешканців кожної квартири у підвалі є своя комора. Мешканці зберігають там продукти.
Усім мешканцям ОСББ у вайбер-чаті Ясінська надіслала покрокову інструкцію, де вказано, як діяти у разі надзвичайної події та що потрібно взяти з собою в укриття.
"Спочатку був певний опір. Дехто писав, навіщо нагнітати паніку, але, як на мене, паніка — це коли ти не знаєш, що робити. А коли ти поінформований, навпаки має бути спокійніше", — розповідає Ясінська.
Що робити у випадку надзвичайної ситуації
У разі надзвичайної події місто не зможе забезпечити усіх жителів укриттям у бомбосховищах. Вони призначені для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Водночас мешканці мають переховуватись у підвалах або цокольних приміщеннях, говорить начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Самолюк
"У будь-якому разі, де б не застав раптовий обстріл, треба шукати найближче укриття. Це може бути звичайна канава, може бути захист біля бетонної плити, парапет. Завжди мати з собою потрібно документи, необхідні гроші, підготувати щонайменше так звану тривожну валізу", — каже Самолюк.
Адреси сховищ в області можна знайти на карті.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
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