У Чернівцях прибирають підвали багатоповерхівок для укриття у разі надзвичайних ситуацій. Звернення про це від міського департаменту інфраструктури отримали голови ОСББ та ЖБК. У підвалах мають облаштувати лавиці, а в разі надзвичайної події — забезпечити людей питною водою.

Про це Суспільному повідомила голова асоціації ОСББ Антоніна Ясінська.

За її словами, не всі підвали підходять для сховищ. У старих багатоповерхівках в підвалах здебільшого немає електрики та вентиляції. Ясінська каже, якби ОСББ попередили про потребу підготувати їх раніше, люди могли б поступово виділяти гроші й робити ремонти. Водночас зараз провести комунікації за кілька днів неможливо.

Підвал на Південно-Кільцевій

У будинку на Південно-Кільцевій, 7 підвал непридатний для перебування у разі надзвичайної події. ОСББ тут створили два роки тому. За цей час з приміщення встигли вивезти побутове сміття та бруд.

У підвалі немає електрики, водопостачання та вентиляції. Щоб облаштувати це, немає грошей. Тих, які мешканці дають на утримання будинку, недостатньо, говорить голова ОСББ Анастасія Скрипник.

фото: Суспільне Буковина Підвальні приміщення будинку на вулиці Південно-Кільцева

Підвал на Будівельників

У будинку на вулиці Будівельників підвали обладнанні електрикою та вентиляцією, їх регулярно прибирають. У разі надзвичайної події люди зможуть тут пересидіти декілька годин.

"Ми робили тут вентиляційні отвори по периметру самого підвального приміщення, щоб була циркуляція повітря. Тобто вони є, з невеличкими решітками", — каже голова ОСББ Антоніна Ясінська.

фото: Суспільне Буковина Підвал будинку на вулиці Будівельників

Для мешканців кожної квартири у підвалі є своя комора. Мешканці зберігають там продукти.

Усім мешканцям ОСББ у вайбер-чаті Ясінська надіслала покрокову інструкцію, де вказано, як діяти у разі надзвичайної події та що потрібно взяти з собою в укриття.

"Спочатку був певний опір. Дехто писав, навіщо нагнітати паніку, але, як на мене, паніка — це коли ти не знаєш, що робити. А коли ти поінформований, навпаки має бути спокійніше", — розповідає Ясінська.

Що робити у випадку надзвичайної ситуації

У разі надзвичайної події місто не зможе забезпечити усіх жителів укриттям у бомбосховищах. Вони призначені для працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Водночас мешканці мають переховуватись у підвалах або цокольних приміщеннях, говорить начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Самолюк

"У будь-якому разі, де б не застав раптовий обстріл, треба шукати найближче укриття. Це може бути звичайна канава, може бути захист біля бетонної плити, парапет. Завжди мати з собою потрібно документи, необхідні гроші, підготувати щонайменше так звану тривожну валізу", — каже Самолюк.

Адреси сховищ в області можна знайти на карті.

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