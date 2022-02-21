У Росії в Москві затримали вісім людей за одиночні пікети проти вторгнення РФ в Україну. Про це Суспільному розповів адвокат Ілля Уткін.

“Були затримані вісім людей. Їх усіх відпустили, окрім трьох”, — розповів Уткін.

Він також повідомив, що у Тверському суді Москви захищав Льва Пономарьова, Михайла Кригера і Михайла Удімова. Кригер і Удімов, за словами адвоката, провели ніч у тверському ОВД.

Тверський районний суд, де Кригер і Удімов нині перебувають, має винести щодо них рішення, сказав адвокат.

“Рішення за протоколами. В Удімова — за невиконання законної вимоги співробітника поліції. Він відмовився проходити в автозак. Кригеру — також арештну статтю за організацію заходу, який був учора (20 лютого — ред.) на Пушкинській площі у Москві на захист України”, — розповів Уткін.

За його словами, Кригеру загрожує до десяти діб адміністративного арешту, а Удімову — до 15 діб.

Адвокат також розповів, що у Москві нині така ситуація, що будь-який вихід на площу на захист прав може завершитися тим, що людину заарештують на якусь кількість діб — залежно від статті.

“Сам факт того, що люди виходять на захист прав України у нинішні часи вже героїзм”, — сказав Уткін.

Він додав, що третя затримана — жінка. Вона була в іншому ОВД.

“У неї повторна участь у несанкціонованому масовому політичному заході. Це вже до 30 діб арешту”, — пояснив адвокат.

За його словами, тим учасникам акції на підтримку України, яких відпустили, оформили інші протоколи — “за участь”. Там передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 10 до 20 тисяч рублів, пояснив адвокат.

Що відомо

У низці міст Європи та світу відбуваються акції за мир та солідарність з Україною на тлі загрози російського вторгнення. Зокрема, 19 лютого мітинги з гаслом #StandWithUkraine пройшли у Берліні, Празі, Парижі, Лондоні, Тбілісі.

Раніше голова австрійської громадської організації Unlimited Democracy Анна Паттерманн анонсувала, що 18-20 лютого у 25 містах Європи відбудуться акції у межах глобальної кампанії "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE на підтримку України".

Кілька авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ініціював міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, а також закликав розблокувати Мінський переговорний процес.

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу