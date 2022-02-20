У Москві на Пушкінській площі поліція затримала шістьох учасників поодиноких акцій протесту проти війни з Україною. Серед затриманих – правозахисники та активісти.

Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Зазначається, що активісти тримали плакати з написами: "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть влада чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Немає війні з Україною", "Свободу українським політв'язням", "Немає виправдання війні".

Затриманих посадили автозак, що стояв біля Пушкінської площі та доправили у різні відділки поліції Москви. Пізніше деяких пікетувальників відпустили, а кількох залишили на ніч у відділках до судових засідань, запланованих на 21 лютого.

Що відомо

У низці міст Європи та світу відбуваються акції за мир та солідарність з Україною на тлі загрози російського вторгнення. Зокрема, 19 лютого мітинги з гаслом #StandWithUkraine пройшли у Берліні, Празі, Парижі, Лондоні, Тбілісі.

Раніше голова австрійської громадської організації Unlimited Democracy Анна Паттерманн анонсувала, що 18-20 лютого у 25 містах Європи відбудуться акції у межах глобальної кампанії "Європейський день солідарності: STAND WITH UKRAINE на підтримку України".

Кілька авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines, австрійська Austrian Airlines та норвезька SAS.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки ініціював міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, а також закликав розблокувати Мінський переговорний процес.

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