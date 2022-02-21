На тимчасово окупованій території Луганської області самопроголошена влада підвищила добровільний призовний вік для чоловіків. Про це йдеться в указі так званого голови "ЛНР".

Самопроголошений глава "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ про так звану добровільну мобілізацію чоловіків старше 55 років.

19 лютого на тимчасово окупованих територіях була оголошена загальна мобілізація чоловіків від 18 до 55 років. Після оголошення загальної мобілізації в ОРДЛО почалися облави.

Що відомо

20 лютого окупанти 136 разів відкривали вогонь.

19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.

18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.

17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.

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