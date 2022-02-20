Після оголошення загальної мобілізації в ОРДЛО почалися облави — Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що за інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, після оголошення загальної мобілізації на окупованих територіях почалися облави так званого Міністерства державної безпеки "ДНР" та "ЛНР".

За словами Денісової, призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років.

"У так званих "військових училищах" НЗФ "ДНР" та "ЛНР" курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях", — розповіла Людмила Денісова.

Як розповіла Денісова, такі дії порушують статтю 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє залучення дітей до збройних конфліктів.

У резолюції Ради безпеки ООН № 2427 (2018) наголошено на тому, що до дітей, які були завербовані на порушення застосовного міжнародного права збройними силами та збройними групами та у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно відноситися насамперед як до жертв порушень міжнародного права, і наполегливо закликає держави-члени дотримуватись застосованих зобов’язань згідно з Конвенцією про права дитини.

Що відомо

Окупанти порушують права українських дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях зупиняючі навчання та вивозячи дітей сиріт до РФ.

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