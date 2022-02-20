Франція та Індія закликали своїх громадян виїхати з України

Індія та Франція закликали своїх громадян тимчасово залишити Україну через загострення ситуації на Донбасі на російсько-українському кордоні.

"Зважаючи на високий рівень напруженості і невизначеності щодо ситуації в Україні, що зберігається, усім громадянам Індії, чиє перебування не вважається необхідним, і всім індійським студентам рекомендовано тимчасово залишити Україну", — йдеться у заяві посольства Індії в Україні.

Також тимчасово залишити територію України своїх громадян закликало Міністерство закордонних справ Франції.

"В умовах напруженості, що виникла через зосередження російських військ біля кордонів України та порушення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення на сході країни, рекомендується проявляти підвищену пильність і не відвідувати прикордонні райони на півночі та сході країни", — заявили у відомстві.

Зокрема, французів закликають "без зволікань" залишити Харківську, Луганську, Донецьку, а також Дніпропетровську області. А тим хто, хто збирається до України, рекомендують відкласти поїздки.

Раніше кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії.

Що відомо

19 лютого кілька міжнародних авіаперевізників заявили про тимчасове припинення польотів до України на тлі можливого вторгнення Росії. Зокрема, таке рішення ухвалили німецька Lufthansa, швейцарська Swiss Airlines та австрійська Austrian Airlines .

19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.

18 лютого авіакомпанія Wizz Air відклала до травня старт рейсів за 16 напрямками з України. Це стосується рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила про призупинення польотів до України через загрозу російського вторгнення.

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