Обстріли в зоні ООС: на Донбасі загинув вінничанин Денис Кононенко

На Донбасі загинув вінничанин Денис Кононенко. Про це йдеться на фейсбук-сторінці очільника ОДА Сергія Борзова.

Чоловіка поранили о 12:40 під час обстрілів. Вони виявились несумісні з життям.

Денису було 34 роки. У нього залишились син та батьки.

Він служив у ЗСУ на посаді водія мотопіхотної роти.

Що відомо