Окупанти періодично обстрілюють КПВВ "Щастя", влучили в пожежну частину

З ранку 19 лютого окупанти періодично обстрілюють КПВВ та дорожній коридор поблизу міста Щастя. Про це Суспільному розповів пресофіцер східного регіонально управління прикордонної служби Ігор Лизогуб.

"Сьогодні від ранку окупанти відновили вогонь в бік дорожнього коридору Луганськ Щастя, противник веде обстріл з міномета та великокаліберних кулеметів. Інфраструктура дорожнього коридору зазнає пошкоджень", — розповів Ігор Лизогуб.

За словами Ігоря Лизогуба, обстріли тривають від ранку з певною періодичністю. Постраждалих немає, прикордонники вогонь у відповідь не відкривають.

Попри обстріли КПВВ продовжують роботу.

Також за словами речника ДСНС Андрея Кравченко, о 11.35 окупанти почали обстріл міста Щастя, в результат обстрілу було влучено будівлю 32 пожежної частини яка знаходиться поблизу КПВВ "Щастя".

Жертв та постраждалих немає.

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