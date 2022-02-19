Окупанти періодично обстрілюють КПВВ "Щастя", влучили в пожежну частину

З ранку 19 лютого окупанти періодично обстрілюють КПВВ та дорожній коридор поблизу міста Щастя. Про це Суспільному розповів пресофіцер східного регіонально управління прикордонної служби Ігор Лизогуб.
"Сьогодні від ранку окупанти відновили вогонь в бік дорожнього коридору Луганськ Щастя, противник веде обстріл з міномета та великокаліберних кулеметів. Інфраструктура дорожнього коридору зазнає пошкоджень", — розповів Ігор Лизогуб.
За словами Ігоря Лизогуба, обстріли тривають від ранку з певною періодичністю. Постраждалих немає, прикордонники вогонь у відповідь не відкривають.
Попри обстріли КПВВ продовжують роботу.
Також за словами речника ДСНС Андрея Кравченко, о 11.35 окупанти почали обстріл міста Щастя, в результат обстрілу було влучено будівлю 32 пожежної частини яка знаходиться поблизу КПВВ "Щастя".
Жертв та постраждалих немає.
Що відомо
- 19 лютого на Донеччині через обстріли російських окупантів пошкоджена Карлівська фільтрувальна станція. Без водопостачання залишились майже десять міст Донеччини.
- 18 лютого російські бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, 52 з них окупанти гатили з важкого озброєння. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 18 лютого російські окупанти обстріляли КПВВ "Щастя" та гуманітарний конвой Червоного Хреста. Про це Суспільному повідомила речниця Луганського прикордонного загону Тетяна Летошко.
- 17 лютого ввечері окупації війська знову обстріляли Станицю Луганську та влучили у житловий будинок.
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілюють населені пункти. Загалом зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ, заявили у пресцентрі ООС. Водночас місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Збройні Сили України не планують жодних наступальних операцій. Про це 17 лютого повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерій Залужний.
- Окупанти знову обстріляли Станицю Луганську, горять два приватних будинки
- Намагається вплинути на засідання ООН. Резніков пояснив, для чого Кремлю загострення на Донбасі
- Окупанти гатять з мінометів по всій лінії фронту, поранені військовий та двоє цивільних — штаб ООС
- Володимир Зеленський з Маріуполя провів розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої проінформував про обстріл у Станиці Луганській.