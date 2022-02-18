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Бойовики повідомляють про вибух в окупованому Луганську
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Бойовики повідомляють про вибух в окупованому Луганську

Антон Степура
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Бойовики повідомляють про вибух в окупованому Луганську Поблизу Луганська вибухнув газогін, фото: Соцмережі

Окупанти повідомляють про вибух на околицях тимчасово окупованого Луганська.

Підконтрольні окупантам ресурси пишуть, що аварійні бригади виїхали на місце події.

"Оцінивши характер ушкодження є диверсія", — написала "генеральний директор" "ЛУГАНСЬКГАЗ" Тетяна Богородько.

Вона додала, що наразі від системи газопостачання тимчасово відключено 95 абонентів.

У соцмережах в коментарях люди пишуть що чули сильний вибух й припускають що це може бути газогін, або заправка.

Жителька окупованого Луганська повідомила, що нічого не чула, газ є.

Як розповів Суспільному речник ДСНС у Луганській області Андрій Кравченко, інформації немає.

"Ця інформація може бути провакацією", — додав Кравченко.

Воєнна розвідка України має інформацію щодо мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх підриву.

Також, Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Збройні Сили України не планують наступу і не обстрілюють житлові райони.

Що відомо

  • Торік вибухи на газазогоні в окупованому Луганську фіксували двічі 15 січня та 18 червня.

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