У Бундестазі проходять нові парламентські слухання щодо підтримки України, союз ХДС/ХСС вимагатиме від уряду нового канцлера Олафа Шольца надання Україні оборонного озброєння. Раніше Союз, очолюваний Ангелою Меркель, блокував постачання зброї до України.

Про це у четвер, 17 лютого, повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"Прямо зараз Бундестаг проведе нові парламентські слухання для посилення підтримки України з метою радикальної зміни курсу уряду щодо Кремля. Головна опозиційна сила ХДС/ХСС вимагає негайно надати Києву оборонне озброєння", – ідеться у дописі дипломата.

Від початку року риторика опозиційного союзу, який покинула Ангела Меркель, дуже сильно загострилася у бік нового уряду Шольца. Серед критики, зокрема недостатня підтримка України у протистоянні загрозливими діям РФ.

Під час свого недавнього візиту до Києва канцлер Німеччини Олаф Шольц ухилився від прямої відповіді на питання, чи розгляне Берлін надання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Що відомо

Німеччина готова передати українськім військовим 5 тисяч шоломів у відповідь на прохання посольства України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Берліні заявив, що чинна німецька влада планує продовжити політику попередників та виступатиме проти поставок в Україну озброєння.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що "найближчими тижнями" Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin

Естонське посольство повідомило, що Литва, Латвія та Естонія нададуть Україні додаткове озброєння з огляду на нинішню безпекову ситуацію у Європі. За даними Reuters, при цьому США дали згоду урядам на постачання Україні зброї, яку виготовили у Сполучених Штатах.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Німеччини заблокувати надання Естонією допомоги для України.

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння — гранатометів NLAW, які надійшли 18 січня. Британські інструктори вже почали навчати українських військових користуватись цією зброєю.

25 січня в Україну прибула третя партія військової допомоги зі США, до якої входять сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення.

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