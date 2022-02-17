Міністерство охорони здоровʼя дозволило використання препарату "Паксловід" для лікування COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ у Telegram.

У повідомленні сказано, що препарат допущено до екстреного медичного застосування в Україні за результатами проведеної експертизи

Також повідомляється, що МОЗ уклало контракт з виробником — компанією Pfizer —на постачання в Україну 300 тис. курсів "Паксловіду". Наразі узгоджується графік його поставки.

МОЗ також повідомляє, що препарат «Паксловід» призначений для використання у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого чи середнього ступеня тяжкості до важкого та уникнути госпіталізації.

Що відомо

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірус.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

26 січня МОЗ України схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

Кабінет міністрів на засіданні 24 листопада розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Зокрема, до списку додали препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір".

На початку листопада 2021 року Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Пізніше це зробили США і Європейський Союз.

Читайте також

Україна отримала першу партію ліків проти COVID-19 "Молнупіравір". Як вони працюють

Перші ліки проти COVID-19 в Україні: що необхідно знати про "Молнупіравір"

У Києві майже всі школи почали працювати у звичайному режимі

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу