У Києві майже всі школи почали працювати у звичайному режимі

Майже всі школи столиці вийшли з дистанційного навчання і функціонують у звичайному режимі. Однак 16 шкіл продовжують навчатися дистанційно, бо кількість хворих дітей у них вища за допустиму.

Як повідомляє кореспондент Сусіпльного, про це на брифінгу повідомив заступник голови КМДА з питань освіти і науки Валентин Мондриївський.

"Наші школи майже всі вже вийшли з дистанційного навчання і функціонують у звичайному режимі. Тільки 16 шкіл станом на сьогодні ще працюють на "дистанційці". Але я думаю, що до кінця цього тижня ...вони вийдуть з дистанційки. Це значить, що ми подолали грип, вірус, Омікрон і починаємо входити в звичний нормальний навчальний процес", – сказав він.

Як відомо, столичні школи та садочки не зачинятимуться на карантин за наказом КМДА — відповідне рішення заклади освіти ухвалюватимуть самостійно.

За останню добу у Києві зафіксували – 4378 нових хворих на коронавірус – майже 30 померло та майже 2 тисячі пацієнтів одужали від інфекції.

Що відомо

За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків COVID-19, померли 310 людей.

У Києві за добу 14 лютого виявили 4584 нових випадків захворювання на COVID-19, 15 людей померли.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Читайте також

Нежить, втома та головний біль. Як розпізнати "Омікрон"

Україна знову "червоніє". Коли кількість хворих на COVID-19 почне зменшуватися — пояснює експерт

Пігулки від COVID-19 "Молнупіравір": як діють та хто отримає першим. Відповідає МОЗ

Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога

Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу