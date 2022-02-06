До України 6 лютого прибула партія препарату від COVID-19 "Молнупіравір" виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp & Dohme.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, перша партія включає 60 тисяч курсів препарату.

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Ці ліки допоможуть нам у боротьбі з коронавірусом та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – написав Ляшко.

Він додав, що найближчим часом МОЗ розподілить "Молнупіравір" по регіонах. А до квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів цього препарату.

Що таке "Молнупіравір"

"Молнупіравір" – це таблетка, яка складається з молекул N-гідроксицитидину, що змінюється в тілі людини, набуваючи здатності вбудовуватися у вірусну РНК. Це призводить до появи багатьох мутацій у генах SARS-COV-2, які перешкоджають функціонуванню вірусу. Як наслідок, в організмі людини зменшується кількість вірусних часток, що знижує тяжкість симптомів COVID-19.

Результати наукових досліджень опублікованих у журналі Science Translational Medicine доводять, що сполука є ефективною проти грипу, SARS-COV-2 та інших коронавірусів тварин. Препарат вбудовується у РНК вірусів, спричиняючи накопичення великої кількості шкідливих мутацій і блокуючи подальше розмноження вірусів у клітинах людини. Про це свідчать результати дослідження опубліковані в журналі Nature Structural and Molecular Biology.

Оскільки "Молнупіравір" блокує розмноження вірусів, які вже потрапили в клітини людини, його рекомендують приймати одразу після появи перших симптомів COVID-19. Проте жоден зі світових регуляторів ще не дозволив використання цих ліків для профілактики коронавірусу перед контактом або одразу після контакту з інфікованим.

Раніше МОЗ рекомендував приймати "Молнупіравір" пацієнтам старшим 18 років, які мають високий ризик прогресування до важкої форми COVID-19, включаючи госпіталізацію або смерть. Проте його не можна давати дітям та підліткам молодшим 18 років, оскільки він може вплинути на ріст кісток і хрящів.

Що відомо

26 січня МОЗ України схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

Кабінет міністрів на засіданні 24 листопада розширив перелік медикаментів, які застосовуються для лікування COVID-19. Зокрема, до списку додали препарати "Молнупіравір" та "Ритонавір".

На початку листопада 2021 року Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Пізніше це зробили США і Європейський Союз.

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