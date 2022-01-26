МОЗ зареєструвало препарат для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я 26 січня схвалило використання препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

Про це повідомляє МОЗ на сторінці в Facebook.

У повідомлення сказано, що препарат Молнупіравір запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. В інших країнах цей препарат використовується для пацієнтів, які мають принаймні один з факторів ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця. Повідомляється, що цей препарат має допомогти убезпечити пацієнтів від переходу захворювання від легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого.

Перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів препарату міністерство розпочало ще минулого року.

Препарат “Молнупіравір” — це пігулки, які виробляє американська компанія Merck & Co. Вони використовуються для лікування COVID-19. За даними виробника, серед пацієнтів, які приймали "Молнупіравір", лише 7,3% були госпіталізовані впродовж 30 днів після діагностування. Серед пацієнтів, які отримували плацебо, цей показник склав 14,1%. Під час лікування ніхто з людей, що приймали ліки, не помер від коронавірусу, у порівнянні з 8 смертельними випадками серед тих, хто приймав плацебо.

Що відомо

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

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