В Україні зафіксували понад 33 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 284 людей, померли 259 хворих. Про це пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Колаж, Суспільне Статистика МОЗ

За минулу добу на коронавірус захворіли 2 837 дітей та 961 медпрацівник, подолали хворобу 27 441 хворий.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 637 260 осіб;

одужало – 3 866 755 осіб;

летальних випадків – 103 824;

Також, за даними МОЗ, упродовж доби 16 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 66 082 особи. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, а бустерну дозу отримали більш як 617 тисяч людей. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

Що відомо

За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 649 людей, померли 310 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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