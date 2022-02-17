В Україні зафіксували понад 33 тисячі нових хворих на COVID-19

За добу 16 лютого в Україні зафіксували 33 330 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 284 людей, померли 259 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За минулу добу на коронавірус захворіли 2 837 дітей та 961 медпрацівник, подолали хворобу 27 441 хворий.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 637 260 осіб;
- одужало – 3 866 755 осіб;
- летальних випадків – 103 824;
Також, за даними МОЗ, упродовж доби 16 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 66 082 особи. Першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей, додаткову дозу отримали 606 людей, бустерну дозу – 18 024 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено понад п'ятнадцять з половиною мільйонів людей, а бустерну дозу отримали більш як 617 тисяч людей. Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Що відомо
- За добу 15 лютого в Україні зафіксували 31 513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 649 людей, померли 310 хворих.
- Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.
- Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.
- МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
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