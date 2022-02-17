У школах Онуфріївської громади відкрили дві ресурсні кімнати

В Онуфріївській громаді відкрили дві ресурсні кімнати для дітей з порушенням слуху, розвитку, дефекти мови тощо. Проєкт реалізували в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів". Про це Суспільному розповіла керівниця відділу освіти селищної ради Наталія Кравченко.

Кімнати відкрили в Онуфріївській школі, де навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами та Павлиському ліцеї імені Василя Сухомлинського, там здобувають освіту 24 таких учні.

На облаштування кімнат витратили понад 700 тисяч гривень. Це гроші державного та місцевого бюджетів.

"Ресурсна кімната – це спеціально облаштований простір, який спрямований на гармонійний, емоційний, психічний та фізичний розвиток дитини. Тут під наглядом педагогів або з їхньою допомогою, діти набуватимуть навичок самообслуговування, які допоможуть їм адаптуватись у соціумі. Основна цільова група – діти з інвалідністю, які навчаються на інклюзивній та індивідуальній формах навчання. Але взагалі кімната в школі буде корисною для усіх учнів".

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За словами Наталії Кравченко, ресурсні кімнати відкрили у цих школах, бо там навчається найбільше дітей з особливими освітніми потребами, а у вчителів не було можливості проводити повноцінні уроки.

"У ресурсних кімнатах з дітьми працюють корекційні педагоги: дефектолог, психолог, реабілітолог. Для заняття їм потрібні ті чи інші матеріали. Ці кімнати оснащені усіма необхідними засобами для навчання, тому у вчителів є усе необхідне для проведення корекційних годин зі школярами за відповідною методикою".

Керівниця відділу освіти сказала, що у школах громади нараховується 60 дітей з особливими освітніми потребами. 47 з них навчається на інклюзивній формі навчання, 13 – на індивідуальній.

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