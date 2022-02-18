У кропивницькій школі №6 їжу готують в параконвектоматі. Це кухонне обладнання, в якому можна запікати, смажити, тушкувати, варити на пару все, крім перших страв та напоїв – сказала шеф-кухарка шкільної їдальні Лідія Румянцева. Суспільне дізнавалось, хто придбав для школи це обладнання та скільки воно коштує.

70% усієї їжі для понад пів тисячі дітей готують на парконвектоматі – розповіла шеф-кухарка: "За короткий проміжок часу можемо приготувати більшу кількість страв. Виставляємо відповідні налаштування для кожної страви, і коли страва готова, машина про це сигналізує".

Хто придбав

Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко розповіла, що обладнання купили за гроші з міського бюджету. Витратили 382 тисячі гривень: "Це обладнання окупить себе. Тому що майже вп’ятеро зменшиться споживання електроенергії".

Як модернізували харчоблок

Модернізацію шкільного харчоблоку розпочали 2016 року: встановили лінію роздачі, оновили обладнання для приготування їжі – розповіла директорка школи Надія Кравченко: "Для учнів важлива безпека, і харчування – серед без пекових пріоритетів. Тому якісне приготування їжі передбачає якісну техніку і якісну організацію процесу виробництва".

Суспільне Кропивницький

Чим годують учнів

18 лютого на обід для учнів початкових класів приготували борщ подільський, омлет із сиром та булгур з морквою.

Третьокласнику Дмитру Коробкову подобаються м’ясні страви, гречаний суп і салати, які готують в шкільній їдальні. Його однокласнику Нікіті Сугаку хочеться, щоб в чай додавали більше цукру.

За словами шеф-кухари, крім обіду, на лінії роздачі – дабл-меню. Це три меню, на вибір, для старшокласників: "Перше меню - пюре картопляне, нагетси, салат. Друге – картопля по-селянськи, риба з овочами, салат. Коштує 20 гривень. Третє меню намагаємось робити солодким: пудинг, сирники з кисломолочного сиру і салат з моркви, яблук та родзинок".

Восьмикласниця Ангеліна Вінницька розповіла, що, зазвичай, обідає картоплею та м’ясними стравами: "Знаю, що почали додавати менше солі, цукру, але цього не відчувається. Страви, які я їм в школі, я їм і вдома".

Мама учениці четвертого класу Жанна Небесна розповіла, що її донька у школі тільки снідає: "Не любить каші, каже, що несолодкий чай, що манка буває солона".

Що відомо

За інформацією начальниці міського управління освіти, з 40 кропивницьких шкіл лінії роздачі з підігрівом мають п’ять, чверть шкіл міста мають сучасні харчоблоки: "Ми розробили шість проєктів, які подаватимемо на фінансування з субвенції по харчоблоках в рамках програми "Спроможна школа", на інші субвенції, щоб залучити гроші з держбюджету. До цих проєктів увійшли найбільші школи міста".

Меню в школах змінилося з 1 січня. Наприклад, не повинно бути ковбаси та консервованих овочів – розповіла заступниця начальника управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Галина Сабадаш: "Щодня мають бути овочі та фрукти. Зменшена кількість солі та цукру: у попередніх нормах було до 18 грамів, то зараз – 7,5 грамів на один прийом їжі. Зменшена кількість хліба, заборонені ковбасні вироби взагалі, заборонені консерви – і рибні, і плодоягідні. Є обмеження щодо кількості смаженої їжі: якщо це рибна чи м’ясна страва, то не більше одного разу на тиждень можна готувати саме смажене".

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