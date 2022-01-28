В олександрійській школі №19 Кіровоградської області, шкільне меню для учнів затвердили після спільного приготування і дегустації окремих страв. Відмовились від ковбаси і булок, ввели у меню яловичину, гарбуз, імбир, розповіла Суспільному вчителька Ольга Будко.

Перед затвердженням шкільного меню, страви готували з дітьми на уроках, каже Ольга Будко.

“Обрали салати і діти на уроках готували їх під моїм керівництвом і влаштовували своєрідну дегустацію. Також діти мали можливість голосувати за салати, які їм найбільше сподобались”.

Оновлене меню у цьому харчоблоці почали впроваджувати торік. З’явилися нові страви, які раніше не готували, каже шеф-кухарка Лілія Дьякова.

“Раніше норма цукру в нас була, на третю страву – 15 грамів, зараз ми її поступово зменшуємо до того, щоб повністю виключити. Додаємо трави сушені– мелісу, м’яту, також шипшину, сухофрукти”.

Говорить, виключили смажене, страви запікають та готуютьна пару.

Після впровадження меню за новими рецептами, вартість шкільного харчування зросла на 10%, каже директорка Неля Овчаренко. Обід коштує від 32 до 40 гривень у залежності від того, яка м'ясна страва.

Мама Інна Порошина шкільним харчуванням, каже, задоволена. “Дитина наїдається у школі, і снідає, і обідає. Я нічого зовсім не даю у школу, тільки воду.

Щоб готувати страви за оновленим меню, потребують нового обладнання, каже Неля Овчаренко. “У нас шафи, яким 40 років. Щоб приготувати їжу, за тими технологічними картками, які нам пропонуються, необхідне обладнання – пароконвектор, духові шафи, тому що більшість страв, вони або пропарені, або запечені або протушковані”.

Нове обладнання для харчоблоку школи планують закупити після ремонту, каже начальник міського управління освіти Олександр Авраменко. “Ми готуємо повний аудит цього року у чотирьохзакладах освіти. Спеціалісти повинні оцінитистан харчоблоків і стан ремонтів”.

Каже, скільки потрібно грошей на обладнання і ремонт харчоблоку , порахують після перевірок.

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