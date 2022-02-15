У Голованівському ліцеї відкрили лінію роздачі гарячого харчування

У Голованівському ліцеї імені Тараса Шевченка, що у Кіровоградській області відкрили лінію роздачі гарячого харчування. Про це Суспільному розповіла директорка Ольга Томашевська. На облаштування використали 122 тисячі гривень. Це гроші державного бюджету.

За словами директорки, ще 188 тисяч гривень витратили на ремонт шкільної їдальні. "Раніше, згідно проектів, будували актовий зал і шкільну їдальню, так би мовити "два в одному". Ми демонтували сцену, зробили там ремонт і поставили лінію роздачі харчування".

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Закупили прилавки для салату, перших та других страв, холодильники і вітрину. Нині голованівські школярі можуть взяти тацю і брати собі ті страви, які їм до вподоби.

"Щоденно у меню лінії входить кілька видів гарнірів, м’ясні страви, салати із свіжих або відварених овочів, – розповіла директорка. – Серед корисних напоїв – компот, сік, чай. Багато смачної, різноманітної випічки. У буфет закупили новий посуд, приміщення їдальні оздобили яскравими кольорами".

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За словами Ольги Тимошевської, діти 1-4 класів та пільгових категорій харчуються у їдальні безкоштовно. За обід, який коштує 33 гривні, оплачують з бюджету громади. Працівники кухні накривають їм столи окремо. Решта учнів платять за їжу самостійно. "Ми наразі працюємо над системою оплати, плануємо встановити термінал. Наразі нашу їдальню взяв в оренду приватний підприємець. Він має команду кухарів і вони готують страви для школи. Ми використовуємо меню, яке розробив Євген Клопотенко".

У Голованівському ліцеї навчається 901 дитина. У шкільній їдальні харчуються 567 школярів.

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