У Києві школи та садочки не закриватимуться на карантин — КМДА

Столичні школи та садочки не зачинятимуться на карантин — відповідне рішення заклади освіти ухвалюватимуть самостійно.

"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка", — повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у відомстві, міська влада дає змогу керівникам шкіл самостійно ухвалювати рішення щодо переведення на дистанційну форму навчання класів або всього закладу освіти. Це дозволить "розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень захворюваності високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей і педагогів хворіє мало".

Що відомо

За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4 847 дітей та 797 медпрацівників.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу

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