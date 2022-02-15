За минулу добу в Києві 4584 нових випадків COVID-19 — Кличко

У Києві за добу 14 лютого виявили 4584 нових випадків захворювання на COVID-19. 15 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко на сторінці у Facebook.

"4584 підтверджених випадки на коронавірус за добу в столиці. 15 людей померли. Всього за період пандемії у Києві 8770 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 411 576", – повідомив Віталій Кличко.

Протягом минулої доби коронавірус виявлено у 2590 жінок віком від 18 до 91 року та 1596 чоловіків віком від 18 до 99 років. Крім цього, вірус виявили у 169 дівчат віком від 2 місяців до 17 років та 229 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто помер: 5 жінок від 73 до 91 року та 10 чоловіків від 40 до 94 років.

До лікарень Києва госпіталізували 84 хворих на коронавірус та 184 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Також протягом доби 14 лютого одужали 1724 людини. А загалом в Києві коронавірус перенесли 350397 мешканців.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 1005, у Деснянському – 933 та в Голосіївському районі – 433 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

За останню добу 14 лютого в Києві виявили 2293 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Ситуація з коронавірусом стабілізується, відбувається зменшення показників нових випадків хвороби. Ознаки стабілізації спостерігаються на тиждень раніше, ніж очікувалося, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

Читайте також

Збільшення кількості укриттів та формування ТрО: Кличко розповів про підготовку столиці до нападу

У Києві за добу виявили 2293 нових хворих на COVID-19

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу